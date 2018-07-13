متنبئ جوي: العراق سيشهد امطارا غزيرة الشتاء المقبل

2018/07/13 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المتنبيء الجوي الأردني والمشرف على مجموعة "خبراء الطقس والمناخ" خالد مهداوي عبر منشور تحليلي نشره الجمعة ان "حالة النينو الحالية للمحيط الهادئ قد تصبح قوية لاحقا في عز أشهر الشتاء، وحسب الارشيف المناخي تفيد نينو الغربية بشكل كبير مناطق السعودية والعراق وتفيد بلاد الشام ومصر وتركيا عبر تتابع الحالات المطرية".واضاف، أما "في الخريف فتكون بزيادة الأضطرابات الجوية للبحر الاحمر هذا العام بحسب التبؤات الجوية".يذكر ان حالة النينو عبارة عن دورة مناخية تحدث في المحيط الهادئ، لها تأثير كبير على حالة الطقس في جميع أنحاء العالم، وعادة ما تبدأ هذه الدورة عندما تنتقل المياه الدافئة في المحيط الهادئ من الجهة الغربية.وفي تطور ذي صلة ذكر المتنبئ الجوي الفلسطيني والمشرف على مجموعة "رواد الطقس في بلاد الشام" أبو احمد عيايدة، ان النينو الحالية سيكون لها تأثيرات سلبية من حيث كميات امطار اقل على استراليا واليابان والولايات المتحدة، ويتوقع أن تكون ايجابية لشرق المتوسط.انتهى .ص .

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