2018/07/13 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت مصادر مطلعة أن مدينة عدن الجنوبية الساحلية تعيش أزمة خانقة في المشتقات النفطية على خلفية بيع حكومة هادي سفن مصافي المحافظة وإقرارها ذلك بشكل رسمي ، موضحاً أن معظم محطات الوقود أغلقت أبوابها منذ الاربعاء الماضي ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام المحطات التي لاتزال فاتحة وتيبع المشتقات النفطية بسعر يفوق قيمة السوق.ولفتت المصادر إلى أن أزمة الوقود متواجدة في المحطات الرسمية أما في السوق السوداء فالوقود متوفرة وبأسعار تصل 10 الف ريال للعبوة ذات الخمس لترات ( قرابة الأربعين دولار امريكي ) ، وهو ما تسبب في ارتفاع تعرفة النقل الداخلي وتراجع الحركة العامة في الشوارع.انتهىم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن : أزمة وقود خانقة تعيشها عدن بعد بيع حكومة هادي سفن المصافي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن : أزمة وقود خانقة تعيشها عدن بعد بيع حكومة هادي سفن المصافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).