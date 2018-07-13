المفوضية تعلن انتهاء العد والفرز اليدوي في اربيل

2018/07/13 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل

أعلن الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة، اليوم الجمعة، انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لمحافظة أربيل، بتدقيق جميع المحطات الانتخابية الواردة بحقها شكاوى وطعون.

وقال حمزة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عمليات الفرز والعد اليدوي لمحافظة أربيل انتهت، ظهر هذا اليوم، بتدقيق جميع المحطات الانتخابيــة الواردة بشأنها شكاوى وطعون الموجودة في المحافظة”، مبينا ان العملية جرت “بأشراف مباشر من قبل مجلس المفوضين وممثلي الامم المتحدة والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام”.

وأضاف، انه “تم التهيؤ للانتقال الى مدينة دهوك لأجراء عملية الفرز والعد اليدوي للمراكز والمحطات الانتخابيــة الواردة بشأنها شكاوى وطعون”.

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