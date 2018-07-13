فريق كربلاء يهبط إلى الدرجة الأولى بخسارته أمام الحدود

2018/07/13 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

ودع فريق كربلاء بكرة القدم، اليوم الجمعة، منافسات الدوري الممتاز، بالخسارة من الحدود 1-4.

سجل للحدود علي حسين فندي (هدفين)، في الدقيقتين 16و38 وهدفاً ثالثاً في الدقيقة 75 بواسطة حيدر صاحب، وهدف رابع من ضربة جزاء ثانية سجلها زيد مهدي قبل نهاية المباراة، فيما قلص كربلاء الفرق في الدقيقة 85.

وبهذه الخسارة، فان كربلاء تجمد رصيده عند النقطة 24، حتى وفي حالة فوزه في الجولة الاخيرة فانه يحتاج الى فارق كبير من الاهداف مع اقرب فريق له فريق الحسين 27 نقطة.

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