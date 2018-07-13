القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف وابنته

2018/07/13 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز أنه تم القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

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