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السجن المؤبد لبريطاني حرض على مهاجمة الأمير جورج
2018/07/13 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قضت محكمة بريطانية اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز بالسجن المؤبد على بريطاني لمح إلى أن على المتشددين الإسلاميين استهداف الأمير جورج، البالغ من العمر أربعة أعوام، والذي يُتوقع أن يصبح ملك بريطانيا في المستقبل.

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