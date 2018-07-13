السجن المؤبد لبريطاني حرض على مهاجمة الأمير جورج

2018/07/13 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة بريطانية اليوم الجمعة 13 يوليو/ تموز بالسجن المؤبد على بريطاني لمح إلى أن على المتشددين الإسلاميين استهداف الأمير جورج، البالغ من العمر أربعة أعوام، والذي يُتوقع أن يصبح ملك بريطانيا في المستقبل.

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