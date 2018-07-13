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وزير الدفاع التركي يكشف عن توجيه من أردوغان بشأن قطر
2018/07/13 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر من أهم الملفات التي ينتظرها عمل كثير خلال الأيام المقبلة.

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