وزير الدفاع التركي يكشف عن توجيه من أردوغان بشأن قطر

2018/07/13 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر من أهم الملفات التي ينتظرها عمل كثير خلال الأيام المقبلة.

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