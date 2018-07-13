ستة أعوام لديشان مع فرنسا ومباراتان نهائيتان

2018/07/13 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد التشكيلة التي توّجت بلقب مونديال 1998 على أرضها، يستعد لقيادة المنتخب الأحد في نهائي مونديال روسيا 2018 ضد كرواتيا، وهو النهائي الثاني له في بطولة كبرى، بعدما خسر أمام البرتغال في كأس أوروبا 2016. بدايات مقلقةتولى مهمته خلفاً للوران بلان بعد كأس أوروبا 2012، الدولي السابق المتحدر من إقليم الباسك اختبر أسوأ بداية لمدرب على رأس المنتخب الفرنسي منذ 50 عاماً: خمس خسارات وأربعة تعادلات في 13 مباراة (11 هدفاً لصالحه مقابل 13 في مرماه)، منها خسارة بثلاثية نظيفة ضد البرازيل خلال مباراة ودية على هامش جولة للمنتخب في أميركا الجنوبية. ملحق أول

خاضت فرنسا الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2014 في البرازيل، خسرت الذهاب بنتيجة صفر-2 في كييف، إلا أنّ مباراة الإياب تعد محطة فاصلة في مسيرة ديشان مع المنتخب.

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، فاز الفرنسيون على أرضهم 3-صفر، قال مساعد ديشان غي ستيفان لوكالة فرانس برس بعد الفوز بفترة وجيزة: "لعبنا على جزء كبير من مستقبلنا في المباراة ضد أوكرانيا، الأمر كان واضحاً: لو لم تكن النتيجة ايجابية، لما كنا هنا اليوم".إعادة البناء البرازيلية

في مونديال البرازيل 2014، وصلت فرنسا إلى الدور ربع النهائي قبل أن تخسر أمام ألمانيا صفر-1، فاز ديشان برهانه الأول، وهو إعادة فرنسا لاحتلال موقع بين المنتخبات الكبيرة، ولاسيما طي الصفحة السوداء لكنيسنا، مقر معسكر المنتخب في مونديال جنوب أفريقيا 2010، وإضراب اللاعبين دعماً لزميلهم نيكولا أنيلكا في وجه المدرب ريمون دومينيك. قضية بنزيما في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وجّه الاتهام للمهاجم كريم بنزيمة بالابتزاز في قضية شريط جنسي يظهر فيه زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا.

بعد أشهر، لم يستدع ديشان بنزيمة إلى تشكيلة المنتخب التي ستخوض كأس أوروبا 2016 على أرضها، وجّه المهاجم الجزائري الأصل لنادي ريال مدريد الإسباني، انتقادات عنيفة للمدرب في تصريحات لصحيفة "ماركا"، متهماً اياه بالخضوع لضغط من "جزء عنصري من فرنسا"، بعد يومين، تعرض منزل ديشان في كونكارنو لتخريب وكتبت عبارة "عنصري" على أحد جدرانهK ردّ المدرب بالتشديد على أنّ "أحداً ليس له حق التعرض لعائلتي".على خلفية هذه القضية، لم يعد بنزيمة إلى تشكيلة المنتخب، على رغم أنّ ديشان يشدد دائماً على أن الخيار بشأنه هو رياضي، وأن قرار إبقائه بعيداً هو لصالح المنتخب.

نهائي أوروبي تصالح المنتخب مع مشجعيه بعد أدائه في مونديال 2014 الذي تلته بطولة كبرى على الأراضي الفرنسية هي كأس أوروبا 2016، وصل المنتخب إلى المباراة النهائية حيث خسر أمام البرتغال بهدف يتيم في الوقت الاضافي.

المونديال بعد 20 عاماً

بعد 20 عاماً من رفعه كأس العالم كقائد لمنتخب فرنسي ضمّ في صفوفه زين الدين زيدان، أعاد ديشان فرنسا إلى نهائي مونديال روسيا من كرسي المدرب، لم يظهر منتخب "الديوك" بداية في مظهر القادر على الذهاب بعيداً، بعد أداء ممل في الدور الأول.

تبدّل الوضع منذ الدور ثمن النهائي والفوز الكبير على الأرجنتين 4-3، وبعدها الأوروغواي في ربع النهائي (2-صفر)، ولاحقاً بلجيكا وجيلها الذهبي في نصف النهائي (1-صفر).

يبحث ديشان عن النجمة الثانية على قميص المنتخب، وفي حال نجاحه في ذلك، سيصبح الثالث فقط في تاريخ كرة القدم يحرز لقب كأس العالم كلاعب ومدرب، بعد البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانتس بكنباور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستة أعوام لديشان مع فرنسا ومباراتان نهائيتان) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستة أعوام لديشان مع فرنسا ومباراتان نهائيتان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).