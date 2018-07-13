تفجير دام في باكستان يوقع عشرات القتلى والجرحى

2018/07/13 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع في جنوب غرب باكستان الجمعة إلى 85 قتيلا، وأكثر من 100 قتيل.

وجاء التفجير الذي وقع في بلدة ماستونغ قرب كويتا عاصمة بلوشستان بعد ساعات من انفجار قنبلة أدى الى مقتل أربعة أشخاص في تجمع انتخابي في بانو في شمال غرب البلاد.

وقال فايز كاكار وزير صحة ولاية بلوشستان "ارتفع عدد القتلى إلى 85 قتيلا" مضيفا أن عدد الجرحى يتجاوز المئة.

وأعلن تنظيم "داعش"، عبر وسائل إعلام تابعة له، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا انتخابيا في ولاية بلوشتان، جنوب غربي باكستان.

وفي وقت سابق من اليوم، لقي 4 أشخاص مصرعهم لدى انفجار دراجة نارية مفخخة عند مرور موكب أحد السياسيين في شمال غربي باكستان، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن التفجير الذي وقع في بلدة بانو شمال غربي باكستان، استهدف موكب مرشح "متحدة مجلس العمل"، أكرم خان دراني، الذي نجا من الهجوم.

و"متحدة مجلس العمل" ائتلاف يضم أحزابا دينية مقره شمال غربي باكستان.

وتستعد البلاد لإجراء انتخابات، وسط توترات ناجمة عن نبأ عودة رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، اليوم الجمعة، إلى مدينة لاهور من لندن لمواجهة عقوبة السجن بتهمة الفساد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الإعلام الباكستاني، علي ظفر، إن عشرة آلاف شرطي على الأقل ومئات الجنود من قوات الأمن شبه العسكرية في حالة تأهب قصوى في مدينة لاهور شرق البلاد، حيث يتوقع أن يصل شريف وابنته مريم إلى هناك من لندن مساء اليوم.

وكانت السلطات قد أعلنت أمس الخميس أنه سيتم نقل شريف ومريم على متن مروحية إلى العاصمة إسلام آباد، في اللحظة التي يصلان فيها إلى لاهور، وهي القاعدة السياسية للزعيم السابق.

واعتقلت الشرطة وهيئات الأمن المئات من النشطاء من حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز"، حيث كانوا يخططون لتنظيم مسيرات إلى المطار لاستقبال زعيمهم.

وأغلقت الإدارة المحلية جميع الطرق المؤدية إلى المطار لمنع أنصار شريف من التجمهر وحماية الزعيم السابق من الاعتقال.

وكانت إحدى المحاكم المعنية بالنظر في قضايا الكسب غير المشروع قد حكمت على شريف وابنته بالسجن عشر وثماني سنوات، على التوالي، الأسبوع الماضي، بتهم فساد، ناجمة عن تسريبات أوراق بنما عام 2016.

وأثار القرار، الذي جاء قبل أسابيع من الانتخابات المحلية المزيد من الشكوك بأن الجيش القوي في البلاد يتواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من خوض الانتخابات للفوز بفترة أخرى.



انتهى/خ.

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