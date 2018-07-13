الاتحاد الإسلامي الكردستاني يحذر بغداد من تهميش الاحزاب الكردية الصغيرة

2018/07/13 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية من اجراء حوارات مع حزبي الوطني والديمقراطي، دون بقيت الاحزاب الكردية الاخرى.

وقال كوجر، لوكالة "النبأ" للأخبار انه "في حال بقي حوار بغداد مع حزبي الوطني والديمقراطي فلن يحدث أي تغيير بالمرحلة المقبلة"، مبينا انه "على بغداد الحوار مع جميع الاحزاب الكردية دون تمييز، فلا يمكن اختزال الشعب الكردي، بحزب بارزاني وطالباني فقط".

وبشأن الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، أكد القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني انه "في حال كانت نتائج العد والفرز مرضية فسنشارك بالعملية السياسية، واذا كانت غير مرضية، فلن نشارك باي عملية سياسية مبنية على التزوير والتلاعب".



انتهى/خ.

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