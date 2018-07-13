حقوق الانسان: هناك انتهاكات كبيرة على المتظاهرين وعلى الحكومة حماية اهالي البصرة

2018/07/13 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، عن انتهاكات كبيرة حصلت ضد المتظاهرين في محافظة البصرة، فيما اكدت ضرورة توفير الحماية الكاملة للمتظاهرين ولاهالي المحافظة.وقال المتحدث باسم المفوضية علي البياتي في تصريح لـ"الغد برس"، ان "ما جرى في محافظة البصرة من احداث مؤخرا يشكل انتهاكا واعتداء على المتظاهرين"، كاشفا عن "انتهاكات كبيرة وواضحة ضد المتظاهرين من قبل الجميع".

واضاف البياتي ان "المفوضية ستتخذ عدداً من الاجراءات للوصول الى الحقيقة المجردة ازاء الاحداث المؤسفة"، مطالباً الحكومة الاتحادية والادارة المحلية والقوات الامنية بـ"توفير الحماية للمتظاهرين ومنح حق الاحتجاج السلمي لهم وفقا للدستور".وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد وصل محافظة البصرة في وقت سابق من اليوم، لاجل حلحلة بعض الامور في المحافظة من خلال التنسيق مع المحافظ اسعد العيداني.يشار الى ان محافظة البصرة تشهد احداثاً متوترة منذ مقتل احد المتظاهرين واصابة 3 اخرين، في تظاهرة خرجت للمطالبة بالدرجات الوظيفية.

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