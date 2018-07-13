الأسهم الأوروبية تصعد عند الإغلاق وتسجل مكاسب أسبوعية

2018/07/13 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية وسط تطورات سياسية واقتصادية.

وكان القطاع الصناعي الأفضل أداءً في أوروبا بعد أن أغلق على ارتفاع بنحو 0.7%، بينما كانت أسهم الاتصالات الأكثر تراجعاً بنسبة 0.9%.

وتأثرت البورصات الأوروبية إيجابياً من ارتفاع "وول ستريت" بعد إعلان بعض البنوك نتائج أعمال متباينة.

وخلال المؤتمر الصحفي مع رئيسة الوزراء البريطانية، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لـ"تيريزا ماي"، مؤكداً إمكانية إقامة علاقات تجارية بين البلدين بعد "البريكست".

وتجاهلت الأسهم الأوروبية المخاوف التجارية مع تهديدات الولايات المتحدة بتعريفات إضافية ضد الصين، لتسجل مكاسب أسبوعية.

وعند نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 385.03 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%.

كما حقق "فوتسي" البريطاني ارتفاعاً بنحو 0.6% خلال الأسبوع الجاري، بعدما أغلق جلسة اليوم في الاتجاه الصاعد بنسبة 0.1% إلى 7661.8 نقطة.

فيما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.4% إلى 12540.7 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.4%.

أما "كاك" الفرنسي" فقد صعد بنحو 0.4% إلى 5429.2 نقطة، ليرتفع بنسبة 1% خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1669 دولار.

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