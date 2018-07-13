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تكتم اعلامي كبير في الامارات والسبب!
2018/07/13 | 19:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تكتم اعلامي كبير  في الامارات على الانهيارالكبيربدبي‬⁩ ‏انهيارمالي وسياحي وعقاري وتجاري

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