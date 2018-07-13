السيد الحوثي يدعو للتحشيد في معركة الساحل الغربي بمشاركة الجميع

2018/07/13 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي بأن العدو اليوم يلقي بكامل ثقله في معركة الساحل الغربي داعيا الى المزيد من التحشيد والتفويج من المحافظات وبمشاركة الجميع .وأشار السيد الحوثي خلال كلمته في ذكرى "الصرخة في وجه المستكبرين"، إلى أن قادة العدوان على #اليمن يديرون معركتهم من واقع التبعية لأميركا والتودد لكيان الاحتلال ومن واقع الخيانة وأن ما يدفع اليمنيين للمعركة هو الدفاع عن حريتهم واستقلالهم .وأكد السيد الحوثي أنه وبرغم تصعيد العدوان فإن هذا لا يعني انتهاء المعركة مضيفا أن ميدان تهامة غربي اليمن يعد مكانا مناسبا لالحاق الخسائر في صفوف المرتزقة لطبيعته الجغرافية ما سيؤدي الى تشتيت قوى العدوان في النهاية.

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