متظاهرون ينصبون خيام الاعتصام امام مبنى مجلس بابل

2018/07/13 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بابلتظاهر العشرات، اليوم الجمعة، أمام مبنى مجلس بابل احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء وشحة الماء، فيما نصبوا خيام الاعتصام.وكانت المرجعية الدينية العليا أعلنت، اليوم الجمعة، تضامنها مع الاحتجاجات "الحقة" التي تشهدها محافظة البصرة، مشيرة الى أن المحافظة هي الاولى برفد البلد بالموارد المالية والشهداء والجرحى، مشددة أنه من غير الانصاف أو المقبول أن تكون اكثر مناطق العراق "بؤسا وحرمانا".

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