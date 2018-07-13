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دعوات لحماية متظاهري البصرة والعبادي في المحافظة لتهدئة الأوضاع
2018/07/13 | 21:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أفاد مراسلنا باتساع رقعة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل في البصرة إلى محافظات الناصرية وميسان وبابل جنوبي العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد بحث مع مسؤولين في البصرة سبل تهدئة المظاهرات، التي اندلعت منذ أيام احتجاجا على سوء الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية في المحافظة المُصدرة للنفط.

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