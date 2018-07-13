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#مصطفى محمد غريب - تموز يبسط جنحيهِ على العراق
2018/07/13 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مصطفى_محمد_غريب ها نحن نقف في وقفة المحرابنتابع النور الذي جلب الوضوحفانكشفتْ دروبنا إلى الأفق البعيدلكن باغية العقودسدت مسالكه الغنيةلكنما هيهاتفالدورة الكبرى تعود 14 تموز على الأبواب، يفتح ثغرة في كل باب، بعدما سدها الأغراب، فانجلت غيمة ظلماء وصار الحق للطالبين جواب كيف كان الفجر براقاً عندما غاب الظلام وتفتح الدرب على مسيار جديد والفرحة عمت على ا......

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