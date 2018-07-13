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#سعيد الوجاني - موقف - حركة لنخدم الشعب - و - منظمة الى الامام - من نزاع الصحراء
2018/07/13 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الوجاني في الحلقة السابقة عالجنا موقف " منظمة 23 مارس " ، الأغلبية التي كانت بفرنسا والجزائر ، والأقلية اليسارية التي كانت بالسجن في الداخل ، و " رابطة العمل الثوري بالمغرب " التي تأسست بفرنسا ، من قضية الصحراء .وبما ان فصائل الحركة الماركسية اللينينية المغربية ، كانت بها فصائل أخرى ، هي " حركة لنخدم الشعب " الماوية التي انشقت عن " منظمة 23 مارس " ، و" منظمة الى الامام " التي انشقت عن " حزب التحرر......

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