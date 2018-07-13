هيام محمود - Coming out .. 8 .. Shattered dreams .. 2 / 2 .. جزء ثامن ..

2018/07/13 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيام_محمود * ( تامارا ) و ( أميرة ) ..3 ..يَحفظُ أغلبُ البشرِ سيرَ رُموزٍ صُنِعَتْ لهم , وبعضُهم الآخر يَحفظُ سيرَ رُموزٍ صَنعوهَا بأنفسهم ..يُدَقِّقونَ في كلّ التفاصيل حتى التافهة منها ويَفتخِرونَ بسلوكهم الغريب ذَاك الذي يُسَمُّونَهُ أديانا وأيديولوجيات وفلسفات و ..فكر .الغريب أنّ نفس أولئك البشر لا يَبحثونَ عن أنفسهم وعن معرفتها , وفي كثير مِنَ الأحيان لا يَكتشفونَ قيمةَ ذلك إلا في عِيادة الأط......

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