2018/07/13 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هيام_محمود * ( تامارا ) و ( أميرة ) ..
3 ..يَحفظُ أغلبُ البشرِ سيرَ رُموزٍ صُنِعَتْ لهم , وبعضُهم الآخر يَحفظُ سيرَ رُموزٍ صَنعوهَا بأنفسهم ..
يُدَقِّقونَ في كلّ التفاصيل حتى التافهة منها ويَفتخِرونَ بسلوكهم الغريب ذَاك الذي يُسَمُّونَهُ أديانا وأيديولوجيات وفلسفات و ..
فكر .
الغريب أنّ نفس أولئك البشر لا يَبحثونَ عن أنفسهم وعن معرفتها , وفي كثير مِنَ الأحيان لا يَكتشفونَ قيمةَ ذلك إلا في عِيادة الأط......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هيام محمود - Coming out .. 8 .. Shattered dreams .. 2 / 2 .. جزء ثامن ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
3 ..يَحفظُ أغلبُ البشرِ سيرَ رُموزٍ صُنِعَتْ لهم , وبعضُهم الآخر يَحفظُ سيرَ رُموزٍ صَنعوهَا بأنفسهم ..
يُدَقِّقونَ في كلّ التفاصيل حتى التافهة منها ويَفتخِرونَ بسلوكهم الغريب ذَاك الذي يُسَمُّونَهُ أديانا وأيديولوجيات وفلسفات و ..
فكر .
الغريب أنّ نفس أولئك البشر لا يَبحثونَ عن أنفسهم وعن معرفتها , وفي كثير مِنَ الأحيان لا يَكتشفونَ قيمةَ ذلك إلا في عِيادة الأط......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هيام محمود - Coming out .. 8 .. Shattered dreams .. 2 / 2 .. جزء ثامن ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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