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#هيام محمود - Coming out .. 8 .. Shattered dreams .. 2 / 2 .. جزء ثامن ..
2018/07/13 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هيام_محمود * ( تامارا ) و ( أميرة ) ..

3 ..يَحفظُ أغلبُ البشرِ سيرَ رُموزٍ صُنِعَتْ لهم , وبعضُهم الآخر يَحفظُ سيرَ رُموزٍ صَنعوهَا بأنفسهم ..

يُدَقِّقونَ في كلّ التفاصيل حتى التافهة منها ويَفتخِرونَ بسلوكهم الغريب ذَاك الذي يُسَمُّونَهُ أديانا وأيديولوجيات وفلسفات و ..

فكر .

الغريب أنّ نفس أولئك البشر لا يَبحثونَ عن أنفسهم وعن معرفتها , وفي كثير مِنَ الأحيان لا يَكتشفونَ قيمةَ ذلك إلا في عِيادة الأط......

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