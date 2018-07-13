2018/07/13 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادحسم الشرطة ديربي بغداد لصالحه بفوزه على القوة الجوية 1-0 في القمة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز وصل الشرطة إلى النقطة 80 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد القوة الجوية عند النقطة 81 في وصافة الترتيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيثارة تهزم الصقور وتضع لقب الدوري بأحضان النوارس) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيثارة تهزم الصقور وتضع لقب الدوري بأحضان النوارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).