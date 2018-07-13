الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


القيثارة تهزم الصقور وتضع لقب الدوري بأحضان النوارس
2018/07/13 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادحسم الشرطة ديربي بغداد لصالحه بفوزه على القوة الجوية 1-0 في القمة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز وصل الشرطة إلى النقطة 80 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد القوة الجوية عند النقطة 81 في وصافة الترتيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيثارة تهزم الصقور وتضع لقب الدوري بأحضان النوارس) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيثارة تهزم الصقور وتضع لقب الدوري بأحضان النوارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ فيديو| محلل ينصح العبادي بإقالة محافظ البصرة عقب المظاهرات 
⋙ بالانفوغراف.. تعرف على تطورات البصرة وآخر التصريحات
⋙ ارتفاع ضحايا الاحتلال إلى شهيد و220 مصابا على حدود غزة
⋙ محتجون يقتحمون مطارا في مدينة النجف بالعراق وتوقف حركة الطيران
⋙ الحكيم والعامري يبحثان ملف التحالفت وتشكيل الحكومة المقبلة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل ينصح العبادي بإقالة محافظ البصرة عقب المظاهرات 
⋙ فيديو| مراسلة الغد: شهيد فلسطيني وإصابة 70 آخرين برصاص الاحتلال شرق غزة
⋙ بالصور | النجف الاشرف : تظاهرة احتجاجية تسلم مجلس المحافظة مطالبها
الأكثر شيوعا