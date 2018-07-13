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النوارس تتوج بلقب الدوري بعد تعثر الصقور امام القيثارة
2018/07/13 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النوارس تتوج بلقب الدوري بعد تعثر الصقور امام القيثارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/13 | 21:12.

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