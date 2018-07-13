مباراة تنس طاولة خسرها ميسي ضمن أحد أسباب الخروج من كأس العالم

2018/07/13 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر شنت الصحف الأرجنتينية هجوما عنيفا على ليونيل ميسي نجم منتخب التانجو، بسبب الخروج المبكر من كأس العالم روسيا 2018.

الأرجنتين ظهرت بمستوى باهت في المونديال، بعد الوداع من دور الـ16 أمام فرنسا، والمستوى المتواضع بدور المجموعات.

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العديد من الاتهامات وجهت نحو ميسي في الفترة الماضية، لكن صحيفة "كلارين" الأرجنتينية حددت واقعتين تسببا في الشكل الذي ظهر به الفريق.

الواقعة الأولى كانت في معسكر الأرجنتين بمدينة مانشستر استعدادا للمونديال، حيث فوجيء ميسي بتوجع سيباستيان بيتشاسيكي مساعد المدرب خورخي سامباولي بمنحه تعليمات.

⭕️ في آخر 10 سنوات باع أشبيلية 6 لاعبين إلى برشلونة بقيمة 133 مليون يورو في حين كلفّوا النادي الأندلسي 16.5 مليون يورو فقط 💶داني ألفيشسيدو كيتاأدريانوراكيتيتشأليكس فيداللينجليت pic.twitter.com/ve46i00Nwd

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018وأوضحت أن نجم برشلونة لم تعجبه طريقة مساعد سامباولي ووضع يده على كتفه، ليشرح له أحد الأخطاء التي كان يرتكبها بالمران.

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ميسي توجه بدوره إلى سامباولي وطالبه بعدم تكرار هذه الواقعة في المستقبل مرة أخرى.

الواقعة الثانية كانت بطلب ميسي من سامباولي أن يستبعد فيديريكو فازيو مدافع روما ولو سيلسو لاعب وسط باريس سان جيرمان من التشكيل الأساسي.

النجم الأرجنتيني لم يكن مقتنعا بفازيو وإمكانياته، بينما لو سيلسو فيأتي ذلك بعدما قام بهزيمة ميسي في مباراة تنس طاولة، مما تسبب في حالة إحراج شديدة لمهاجم برشلونة.

لو سيلسو سبق وأن نفى هذه الواقعة خلال تصريحات لصحيفة "بيونس أيرس" الأرجنتينية، لكنها تظل إحدى علامات الاستفهام الكبيرة.





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