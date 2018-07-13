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نيمار يبعث برسالة لراكيتيش ومبابي قبل نهائي المونديال
2018/07/13 | 21:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علي رفعت    فيسبوك      تويتربعث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان برسالة دعم للثنائي ايفان راكيتيش وكيليان مبابي لاعبا كرواتيا وفرنسا.

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

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اللاعب كتب: "أصدقائي كيليان مبابي وايفان راكيتيتش، الجميع يعلم كم كانت الأمور صعبة عليكما لتصلا لذلك المكان، الآن استمتعا لأنكما استحققتما التواجد هنا".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية لكما، وشعرت بمشاعر رائعة أثناء مشاهدة ردود أفعال جماهير كرواتيا وفرنسا، لا يمكنني نكران أنني كنت أتمنى أن أكون معكما في ملعب النهائي، لكن لا يزال يمكنني الوصول لقطر".

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نيمار أكمل: "سأكون متواجد في المدرجات من أجل الفتى الذهبي مبابي وشريكي في برشلونة راكيتيش، أتمنى لكما أن تستمتعا يوم الأحد المقبل، بدون أن تنسيان أنها مجرد بطولة وبغض النظر عن النتيجة فكلاكما أبطال".

واختتم: "أتمنى أن تقدمان كلاكما ومعكما زملائكما مباراة كبيرة للجميع، أنا فخور للغاية لأنكما صديقي".

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد ودع كأس العالم من دور الـ 8 بعد الخسارة أمام نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف وحيد.

 

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