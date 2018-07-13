ويل سميث: أعشق أسلوب رونالدو وتربطني علاقة جيدة بنيمار

2018/07/13 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أعرب النجم الأمريكي ويل سميث، عن إعجابه الشديد بالثنائي كريستيانو رونالدو ونيمار، تزامنا من أحداث كأس العالم روسيا 2018.

الممثل الأمريكي أبدى اهتمامه بكرة القدم، خلال ظهوره بالأغنية الرسمي للمونديال الحالي، ليخرج بتصريحات صحفية عن نجومه المفضلين.

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وقال سميث:"قضيت فترة طويلة جدا في البرازيل وتربطني علاقة جيدة ببعض البرازيليين ومنهم نيمار".

⭕️ في آخر 10 سنوات باع أشبيلية 6 لاعبين إلى برشلونة بقيمة 133 مليون يورو في حين كلفّوا النادي الأندلسي 16.5 مليون يورو فقط 💶داني ألفيشسيدو كيتاأدريانوراكيتيتشأليكس فيداللينجليت pic.twitter.com/ve46i00Nwd

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018وأضاف:"تقابلت معه 10 مرات بنفس المدينة وحتى الآن نحن نمزح ونتواصل مع بعضنا البعض، أعتبره أحد النجوم المفضلين لي".

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وتابع:"أحب أيضا كريستيانو رونالدو لم نتقابل كثيرا، ولكن تعجبني طريقة تواصله مع الناس وأسلوبه الخاص".

يذكر أن رونالدو خرج من كأس العالم مع البرتغال بدور الـ16، بينما ودع نيمار البطولة رفقة البرازيل بربع النهائي.





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