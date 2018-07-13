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اتفاق بريطاني امريكي على اظهار القوة والوحدة في مواجهة روسيا
2018/07/13 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة)..قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، بعد اجتماع مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان بريطانيا والولايات المتحدة اتفقتا على اظهار “القوة” و”الوحدة” في مواجهة روسيا.

واضافت ماي مع استعداد ترامب للقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الاثنين: “اتفقنا على أن من المهم محاورة روسيا من موقع القوة والوحدة”.

وقال الرئيس الاميركي انه “اكثر صرامة مع روسيا من اي شخص اخر.

نحن الاكثر قساوة معها”.

والتقى ترامب الذي وصل الى بريطانيا أمس في زيارة تستغرق 4 ايام رئيسة الحكومة البريطانية مجددا اليوم لاجراء محادثات حول مسائل عدة.

وشدد الرئيس الاميركي على “العمل المهم” مع ماي اثناء قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسيل، مؤكدا “متانة” العلاقات بين البلدين.

وقال بينما كان جالسا الى جوارها في مقر اقامة رؤساء الحكومات البريطانية الصيفي في تشيكرز التي تبعد 70 كيلومترا شمال غرب لندن ان “العلاقات متينة جدا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بريطاني امريكي على اظهار القوة والوحدة في مواجهة روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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