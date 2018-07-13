2018/07/13 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتظاهرون الذين أكدوا على سلمية تظاهراتهم المطالبة بالحقوق المشروعة في توفير الخدمات اجتازوا الاسوار الأمنية للمطار دون تسجيل احتكاك مع القوات الامنية المسؤولة عن حماية المطار، ليصلوا قاعة استقبال ومغادرة المسافرين ، ومن ثم الى مدرج الطائرات.وتظاهر المئات من اهالي محافظة النجف الاشرف اليوم الجمعة وسط المحافظة احتجاجا على تردي تجهيزهم بالتيار الكهربائي ، فيما حملوا شعارات تؤكد سلمية تظاهراتهم واستقلاليتها ، فيما اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن انسحاب المتظاهرين المتواجدين قرب مجلس المحافظة بعد تسليم مطالبهم الى المجلس.انتهىم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يحتشدون داخل مطار النجف الاشرف الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يحتشدون داخل مطار النجف الاشرف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).