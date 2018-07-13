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إحراق مقر حزب الدعوة من قبل المتظاهرين في ميسان
2018/07/13 | 21:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ ميسانأفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بان متظاهري ميسان قاموا بإحراق مقر حزب الدعوة وسط المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “المتظاهرين في ميسان قاموا بإحراق مقر حزب الدعوة، فيما قاموا باقتحام مبنى تيار الحكمة وسط المحافظة.

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