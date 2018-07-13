متظاهرو النجف يقتحمون المطار ومبنى مجلس المحافظة

2018/07/13 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف

أفادت مصادر في محافظة النجف، باقتحام آلاف المتظاهرين مطار المحافظة الدولي ومبنى مجلس المحافظة.

وقالت المصادر إن” اعداد قليلة مازالت تتمركز في المطار سيما في الصلات كما يتمركز آخرون في مبنى المجلس وسط انسحاب العديد منهم، مشيرة الى ان الاقتحام تم دون مواجهات مع القوات الامنية.

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