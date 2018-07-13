مكتب الصدر: يجب محاسبة كل من تجاوز على المال العام

2018/07/13 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا ضياء الأسدي مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الحكومة الى محاسبة كل من تجاوز على المال العام.

وقال الاسدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “من يعمل في الدولة عليه أن يكون تحت طائلة المحاسبة والمراقبة والمتابعة والملاحقة، فإذا كان أي من العاملين في التيار الصدري قد قصر أو أساء أو تجاوز على المال العام فعلى اجهزة الدولة المعنية أن تحاسبه، وإن لم تحاسبه فهذا يعني انه خال المسؤولية من أي تهمة”.

وأضاف الاسدي، إن “التيار الصدري ممثلا بكتلة الاحرار بكل العاملين فيها في اجهزة الدولة هو الوحيد الذي طالبه السيد مقتدى الصدر بتقديم كشف الذمة المالية و الذهاب الى هيأة النزاهة و المحكمة الاتحادية و المديرية العامة للضريبة و كل الجهات الرقابية ليستحصلوا منها على براءة الذمة بشكل رسمي، ولو كان أي منهم مطلوب بأي تهمة لكان ألقي القبض عليه أو على الأقل لم يعط أي براءة ذمة”.

وبحسب البيان، أشار الاسدي الى ان “مقتدى الصدر و معه كتلة الاحرار ادركوا إن مسلسل الفساد و المحسوبية و المحاصصة وتوزيع المغانم لن ينتهي، لذلك طالب بإعادة تشكيل الحكومة على أساس التكنوقراط المستقل وبإجراء إصلاحات جدية في مؤسسات الدولة، لكن المحاولات و المشروع برمته جوبه برفض عنيد وإصرار على الاستمرار وفق نهج الفشل و التراجع في مؤسسات الدولة و أدائها”، مشيراً إلى انه “نشعر أننا على الأقل اعترفنا بالخطأ و بضرورة المراجعة و التصحيح و سعينا الى التغيير بكل جدية، لكن ما الذي يمكن أن تفعله كتلة لا تشكل اكثر من 17 % من حجم الحكومة رغم امتلاكها للقاعدة الجماهيرية الفتية الواسعة و المؤمنة بقضيتها”.

ولفت مسؤول المكتب السياسي للصدر، الى ان “الانحراف الاخلاقي والمهني يتحمله كل من ساهم في تسخيف و شيطنة و هتك المؤسسة التشريعية العراقية، وبعض من قام بذلك هم أعضاء في البرلمان أنفسهم”، لافتاً الى إن “المسؤولية الأخرى تقع على عاتق الجهاز القضائي الذي عليه ان يحاسب بحزم من تسبب في هتك هيبة البرلمان و الاستخفاف به”.

وأوضح، أن “البرلمان في الوضع الطبيعي يجب ان يمثل الشعب، و الاستخفاف به هو استخفاف بالشعب وبخياراته”، معتبراً إن “هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الاعلام، إذ لعبت بعض قنواته دوراً سلبياً سيئاً في تشويه صورة مؤسسات الدولة و على رأسها البرلمان، وكان لخطاب تعميم الحالات السلبية و التشهير بها دور سيء في صنع صورة نمطية سيئة في ذهن المواطن العراقي الذي بدأ يرجم كل مؤسسات الدولة و يلعنها، و ترجم ذلك عن طريق عزوف العدد الأكبر منهم عن الانتخابات”.

ولفت إلى أنه “ليس بالضرورة ان يكون التصافح او اللقاء مع المتهمين بالفساد و التقصير هو اعتراف بنزاهتهم او صلاحهم، السياسة و الأمر الواقع تفرضان في كثير من الأحيان لقاء من لا نقبل بهم و التفاهم معهم و الوصول الى حلول للمشكلات المستعصية”.

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