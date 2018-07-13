2018/07/13 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

علنت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة مشاكل المواطنين في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، ان فرص العمل المخصصة لمحافظة البصرة والبالغة 10 الاف فرصة عمل، ستوزع على الوزارات الخدمية باستثناء النفط.

وقال رئيس اللجنة ووزير النفط جبار اللعيبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان “هذه الفرص سوف توزع على عدد من الوزارت منها التعليم العالي، الموارد المائية، النقل، الصحة، الزراعة، العدل، التربية، وغيرها بإستثناء وزارة النفط”، منوها الى أن الأخيرة “وفرت 139 الف فرصة عمل لابناء المحافظة و30 الف فرصة من المحافظات الاخرى خلال السنوات االماضية”.

واضاف ان “اللجنة أمهلت رؤساء ‏الوحدات الادارية للاقضية اسبوعا لتقديم قوائم المرشحين لاتخاذ الاجراءات اللازمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الوزارية: فرص عمل لأهالي البصرة في التعليم والموارد المائية والنقل والصحة والزراعة والعدل والتربية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الوزارية: فرص عمل لأهالي البصرة في التعليم والموارد المائية والنقل والصحة والزراعة والعدل والتربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).