2018/07/13 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- 7/13/2018 9:15:00 PM 12 عدد القراءات‌‌

خندان -

ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع في جنوب غرب باكستان اليوم الجمعة الى 85 قتيلا، بحسب مسؤول، في اكثر هجوم دموية في سلسلة هجمات استهدفت تجمعات انتخابية وادت الى زيادة المخاوف الامنية قبل الانتخابات العامة.وجاء التفجير الذي وقع في بلدة ماستونغ قرب كويتا عاصمة بلوشستان بعد ساعات من انفجار قنبلة ادى الى مقتل اربعة اشخاص في تجمع انتخابي في بانو في شمال غرب البلاد.وتبرز هذه الهجمات هشاشة التحسن الامني في باكستان وتثير مخاوف قبل الانتخابات.وقال فايز كاكار وزير صحة ولاية بلوشستان لوكالة فرانس برس "ارتفع عدد القتلى الى 85 قتيلا"، مضيفا ان عدد الجرحى يتجاوز المئة.وكان صرح سابقا ان عدد القتلى بلغ 70 قتيلا.وبحسب المسؤول البارز في الولاية سعيد جمالي فقد فجر الانتحاري نفسه وسط مجمع كان ينعقد فيه اجتماع سياسي.وقتل في الانفجار سيراج ريساني الذي كان يتنافس على مقعد الولاية عن حزب عوامي بلوشستان الذي تأسس حديثا، بحسب ما ذكر وزير داخلية الولاية اغا عمر بونغالزاي لوكالة فرانس برس.واضاف ان "مير سيراج ريساني توفي متأثرا بجروحه اثناء نقله الى كويتا"، وهو الشقيق الاصغر لرئيس وزراء الولاية السابق مير اسلام ريساني.ويأتي التفجير بعد ساعات من مقتل اربعة اشخاص واصابة 39 اخرين عندما انفجرت قنبلة مخبأة داخل دراجة نارية قرب قافلة لسياسي باكستاني في بانو الجمعة قرب الحدود الافغانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (85 قتيلابتفجير انتحاري استهدف تجمعاً انتخابيا في باكستان ) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (85 قتيلابتفجير انتحاري استهدف تجمعاً انتخابيا في باكستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).