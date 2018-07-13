الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


تأجيل التصويت على مشروع ديفيد بيكهام
2018/07/13 | 21:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل التصويت على مشروع ديفيد بيكهام) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل التصويت على مشروع ديفيد بيكهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).


كامل التفاصيل في: بي ان سبورت ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ارتفاع ضحايا الاحتلال إلى شهيد و220 مصابا على حدود غزة
⋙ محتجون يقتحمون مطارا في مدينة النجف بالعراق وتوقف حركة الطيران
⋙ الحكيم والعامري يبحثان ملف التحالفت وتشكيل الحكومة المقبلة
⋙  يوفنتوس يعلن موعد “اليوم الكبير”
⋙ الزوراء يتوج بلقب الدوري بعد خسارة الجوية أمام الشرطة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة الغد: شهيد فلسطيني وإصابة 70 آخرين برصاص الاحتلال شرق غزة
⋙ بالفيديو .. المتظاهرون يدخلون الى داخل مطار النجف ويتعدون الحواجز الامنية
⋙ بالصور | النجف الاشرف : تظاهرة احتجاجية تسلم مجلس المحافظة مطالبها
الأكثر شيوعا