2018/07/13 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم والعامري يعلنان وقوفهما مع المتظاهرين وتضامنهما معهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/13 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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