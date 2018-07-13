2018/07/13 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق تظاهرة في تقاطعي التربية والجمهورية وسط البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/13 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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