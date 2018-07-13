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تيار الحكمة يشيد بتوجيهات المرجعية ويدعو للحفاظ على سلمية التظاهرات ومراعاة السياقات القانونية
2018/07/13 | 21:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تيار الحكمة يشيد بتوجيهات المرجعية ويدعو للحفاظ على سلمية التظاهرات ومراعاة السياقات القانونية

تأریخ التحریر: : 2018/7/13 21:28

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