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السيد عمار الحكيم يدعو الحكومة الى الاسراع بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في البصرة والمحافظات الاخرى
2018/07/13 | 21:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

السيد عمار الحكيم يدعو الحكومة الى الاسراع بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في البصرة والمحافظات الاخرى

تأریخ التحریر: : 2018/7/13 21:25 • 16 مرة مقروئة

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