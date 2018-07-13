الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


إصابة ضابط إسرائيلي بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية تجاهه شمال غزة
2018/07/13 | 22:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح بسيطة جراء انفجار قنبلة يدوية ألقيت تجاهه شمال قطاع غزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة ضابط إسرائيلي بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية تجاهه شمال غزة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة ضابط إسرائيلي بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية تجاهه شمال غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ تعرف علي اكثر اللاعبين صناعة للاهداف في الدوري الإيطالي هذا موسم
⋙ 🔴 روبرتو مارتينيز : هازارد أحد أكثر لاعبي كرة القدم كمالا في العالم
⋙ الاحتجاجات تمتد إلى جنوب العراق
⋙ 🔴 راكيتيتش : نريد العودة بالكأس الي المنزل
⋙ توسع نطاق التظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية
بالفيديو والصور
⋙ الاولمبي العراقي ما بين التحضيرات الفقيرة والحصول على لقب بطولة جاكرتا (تقرير فيديوي)
⋙ فيديو| محلل يكشف كواليس اجتماعات مصر بوفدي الجهاد وحماس
⋙ بالصور .. ارتفاع عدد الاصابات الى ٣٦ عنصرا امنيا وستة مدنيين خلال تظاهرات ذي قار 
الأكثر شيوعا