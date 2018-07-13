إصابة ضابط إسرائيلي بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية تجاهه شمال غزة

2018/07/13 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح بسيطة جراء انفجار قنبلة يدوية ألقيت تجاهه شمال قطاع غزة.

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