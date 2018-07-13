انطلاق 40 بالونا من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي

2018/07/13 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق أكثر من 40 بالونا من قطاع غزة إلى مستوطنات غلاف غزة، حتى الرابعة فجر اليوم فقط.

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