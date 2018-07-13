بالصور .. ارتفاع عدد الاصابات الى ٣٦ عنصرا امنيا وستة مدنيين خلال تظاهرات ذي قار 

2018/07/13 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة ذي قار ، الجمعة ، اصابة ٣٦ منتسب و ٦ مدنيين خلال تظاهرات اليوم .

وذكر مكتب قائد الشرطة في بيان تلقت وكالة الراي العام / بونا نيوز / ، ان العشرات من ابناء المحافظة خرجوا بتظاهرة سلمية بميدان الحبوبي وسط الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل للعاطلين واطلاق التعيينات ، مبينا ان مجموعة من المتظاهرين توجهت باتجاه منزل المحافظ حيث قام عدد منهم بإشعال النار وسط الشارع عبر صوبي الفرات وقام بعضهم برمي الحجارة والطابوق باتجاه القوات الامنية المكلفة بتأمين الحماية , أصيب على اثرها (36) منتسب وضابط و (6) مدنين بإصابة مختلفة.واضاف ، ان الاجهزة الامنية التزمت بالتوجيهات الصادرة لها بضبط النفس وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين مع الالتزام بتنفيذ واجبهم بتامين الحماية للمتظاهرين والمؤسسات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين ، داعياالمتظاهرين من أبناء المحافظة للمطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية , والحفاظ على سليمة تظاهرهم.

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