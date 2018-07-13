الاولمبي العراقي ما بين التحضيرات الفقيرة والحصول على لقب بطولة جاكرتا (تقرير فيديوي)

2018/07/13 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:معسكر تدريبي قصير يدخله منتخبنا الاولمبي في 22 من الشهر الجاري بمحافظة اربيل يلاقي خلاله نظيره الايراني على دفعتين في 25 و28 من الشهر ذاته.لجنة المنتخبات اعلنت عن تأمينها معسكرا آخر سيكون بعد معسكر اربيل ، في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية حيث سيلاقي خلاله منتخبنا الاولمبي نظيره الكوري الجنوبي في 9 من شهر اب المقبل قبيل الذهاب للمشاركة في دورة الالعاب الاسيوية التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل في العاصمة الاندونيسية بجاكرتا.

تحضير فقير واستعدادات لا تلبي الطموح قياسا مع تحضيرات المنتخبات الاخرى خصوصا المنتخبات العربية التي تستعد منذ مدة طويلة عبر معسكرات تدريبية في اوروبا.

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