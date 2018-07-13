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قوات سوات تدخل مطار النجف بعد نداء قائد عمليات الفرات الأوسط لإخراج المتظاهرين بالقوة
2018/07/13 | 22:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/النجف يتبع…

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