شرطة ذي قار تعلن ارتفاع عدد الاصابات الى 42 منتسبا ومدنيا في تظاهرات اليوم

2018/07/13 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن مدير شرطة ذي قار، اللواء حسن الزيدي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الاصابات الى 42 منتسبا ومدنيا خلال تظاهرات اليوم.وقال الزيدي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "عدد الاصابات في صفوف المتظاهرين في المحافظة ارتفعت، اليوم، الى اصابة 36 منتسبا و 6 مدنيين".

فيما أخبر المصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، "الغد برس"، أن "الحصيلة النهائية للمصابين بتظاهرات محافظة ذي قار عصر اليوم الجمعة بلغت 33 جريحا"، لافتا إلى أن "الحصيلة توزعت بين 27 عنصرا أمنيا و6 مواطنين".وأضاف أن "جميع المصابين حالاتهم لا ترقى إلى مستوى الإصابات الخطرة"، مشيرا إلى أنهم " جميعا غادروا المستشفىبعد تلقيهم العلاج". يذكر ان العشرات من ابناء محافظة ذي قار تظاهروا، اليوم، ضد مدير بلدية الناصرية، فيما طالبوا بإقالته.في حين طوق العشرات من المتظاهرين الغاضبين منزل محافظ ذي قار، يحيى الناصري، واتهموه بالفساد المالي والإداري.

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