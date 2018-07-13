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شرطة ذي قار تعلن اصابة 36 منتسبا من عناصرها في تظاهرة الناصرية - تقرير مصور -
2018/07/13 | 22:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اصابة 36 منتسبا من عناصرها في المظاهرة التي شهدتها مدينة الناصرية اليوم .

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لقائد شرطة ذي قار انه على الرغم من ان المظاهرة كانت سلمية ومطلبية الا ان عدد من المتظاهرين رشقوا قوات الشرطة المكلفة بحم

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اصابة 36 منتسبا من عناصرها في المظاهرة التي شهدتها مدينة الناصرية اليوم  .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لقائد شرطة ذي قار انه على الرغم من ان المظاهرة كانت سلمية ومطلبية الا ان عدد من المتظاهرين رشقوا قوات الشرطة المكلفة بحماية المؤسسات الحكومية بالحجارة واضرموا النار في الشارع .وبين ان 36 منتسبا من قوات الشرطة اصيبوا بجراح متباينة فضلا عن ستة مدنيين وقد نقلوا جميعا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

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