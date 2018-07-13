رسميا – ريمي من لاس بالماس إلى ليل الفرنسي

2018/07/13 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر أعلن نادي ليل الفرنسي تعاقده رسمياً مع لويك ريمي مهاجم لاي بالماس الإسباني بعقد لمدة سنتين.

الفرنسي الدولي السابق خاض تجربة مع تشيلسي خلال الفترة من 2014 حتى 2017 قبل رحيله صوب لاليجا من بوابة لاس بالماس وخيتافي.

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وأعرب ريمي عن سعادته بالتواجد في الدوري الفرنسي مرة أخرى "بصراحة أنا لا أخفي سعادتي بالعودة إلى فرنسا، بطولة افتقدتها سنوات طويلة ووقعت مع ليل".

وتابع "نادي فرنسي كبير له تاريخ قوي بالدرجة الأولى.



أنا سعيد حقا وحريص على البدء سريعاً بالتدريبات مع الفريق للاستعداد الجيد لبداية الموسم.



أعجبني عرض النادي ومشروعه".

ذلك الشعور عندما تُصبح بطلًا للعالم في روسيا #KiaChamp #GetIntoTheGame 🤩 pic.twitter.com/dkzSzCxAoF

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة والتي لن تقل بأي حال عن 1.4 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب.

واختتم اللاعب تصريحاته "أنا هنا بالفعل لمساعدة الفريق.



بشكل فردي، أريد أن أشعر بالمتعة في مبارياتي مع الفريق.



بعد ذلك، إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن الأهداف سوف تأتي بشكل طبيعي".

وسجل ريمي 8 أهداف بالدوري الإسباني الموسم الماضي، 5 مع لاس بالماس وثلاثة مع خيتافي، وسيعود للمسابقة الفرنسية بعد 5 سنوات من الرحيل عن ليون.





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