الإسماعيلي يريد عمرو جمال واللاعب يكشف عن رغبته

2018/07/13 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر تسعى إدارة الإسماعيلي، إلى الحصول على خدمات عمرو جمال لاعب الأهلي بعد نهاية إعارته لفريق هلسنكي الفنلندي، وعدم وجود مكان له بالقلعة الحمراء.

وتشير التقارير الواردة من الفريق، إلى عدم اقتناع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، بقدرات عمرو جمال، مما جعله يبقيه خارج حساباته الفترة القادمة.

ومن جانبه، فإن عمرو جمال يريد مواصلة رحلة احترافه الخارجي، بعد مشواره في جنوب أفريقيا مع بيدفيست، قبل الانتقال إلى الدوري الفنلندي.

ولم تحدد إدارة النادي الأهلي حتى الآن مصير اللاعب، إما بالبيع النهائي او تجديد الإعارة، في حين أنه لم يتواصل أحد مع جمال.

يُذكر أن عمرو جمال شارك في 34 مباراة الموسم المنصرم، مع بيدفيست وهلسنكي في مختلف البطولات، وسجل ستة اهداف وصنع هدفين.

ضعف الإمكانات لم يعد عائقًا بعد الآن 🤣 pic.twitter.com/hKgknzY9z5

— جول مصر (@goaleg) July 12, 2018

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