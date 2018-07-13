بيان ريال مدريد الرسمي حول التفاوض مع نيمار

2018/07/13 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر نشر الموقع الرسمي لريال مدريد على إنترنت بياناً رسمياً لتوضيح الحقيقة حول تفاوض النادي مع نيمار دي سيلفا جونيور جناح باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل لتعويض رحيل رونالدو.

رونالدو غادر سانتياجو برنابيو بعد 9 سنوات حقق خلالها 15 بطولة وأختار الرحيل إلى يوفنتوس للبحث عن تحدي وتجربة جديدة.

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وتربط التقارير الصحفية في إسبانيا والعالم بين ميرنجي ونيمار، ما دعا إدارة الفريق لإصدار البيان، الذي جاء فيه " بالنظر إلى المعلومات الثابتة التي تربط بين لاعب فريق باريس سان جيرمان نيمار جونيور مع نادينا، يريد ريال مدريد أن يوضح أنه لا يعتزم تقديم أي عروض للاعب".

وأضاف البيان "العلاقة بين الناديين غير عادية، بحيث إذا كان ريال مدريد يفكر في وقت ما بالتعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان، فإن أول شيء سيفعله هو الذهاب إلى ناديه".

⭕️⭕️ ريال مدريد في بيان رسمي ينفي الدخول في أي مفاوضات مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، وتؤكد إدارة النادي أنه في حال رغبتها بضم أي لاعب من باريس سان جيرمان ستكون المفاوضات رسمية مع النادي الفرنسي نظرًا للعلاقات الطيبة بينهما.



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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018ويشكك بيان ريال مدريد في جميع الإشاعات حول تقديم الفريق لعرض من اجل الحصول على خدمات اللاعب من بي أس جس.

وتنتظر جماهير مدريد الصفقات التي سيتعاقد معها فلورينتينو بيريز لتعويض رحيل صاروخ ماديرا عن قلعة الملكي.





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