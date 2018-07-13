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رسمياً : تم الكشف عن موعد نصف نهائي مونديال الأندية
2018/07/13 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- كشفت وسائل الاعلام الاسبانية عن موعد ومكان مباراة نصف نهائي كأس الاندية قائلة : ريال مدريد سوف يلعب نصف نهائي مونديال الأندية في ملعب مدينة زايد الرياضية بالامارات وذلك يوم الأربعاء الموافق 19 ديسيمبر.

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