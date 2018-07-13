🔴 ألان غونارد : اومتيتي هو فخر لمنطقة مينيفال الفرنسية

2018/07/13 | 22:50

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هاي كورة – صرح ألان غونارد ( أول مدرب لصامويل اومتيتي ) بأن اومتيتي هو فخر لمنطقة مينيفال الفرنسية حيث أنه لاعب موهوب منذ الصغر و أهم صفة فيه هي التواضع كما أنه يزورهم احيانا في هذا الملعب ليتذكر بداياته و يقدم النصائح للشبان بما أنه قدوة لهم كما أنه تطور كثيرا في برشلونة و اصبح أفضل مدافعي العالم

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