مطار النجف الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد توقف بسبب سيطرة محتجين عليه

2018/07/13 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استأنف مطار النجف مساء اليوم الجمعة رحلاته الجوية الداخلية والخارجية بعد توقف لساعات عن العمل بسبب اقتحام متظاهرين غاضبين له وسيطرته عليه.

واقتحم مئات المتظاهرين مساء اليوم الجمعة مطار النجف الدولي.

وقال شهود عيان ان التظاهرة انطلقت من ساحة ثورة العشرين، وتوجهوا بعدها الى مجلس المحافظة وقد تمكنوا من اقتحامه الا انهم خرجوا

وبحسب شهود عيان فان المتظاهرين قد توجهوا بعدها الى مطار النجف واقتحموا البوابة الرئيسة للمطار وقد تمكنوا من الوصول الى القاعة الرئيسة والى إدارة مطار النجف الدولي، وقد سيطروا عليه بالكامل.

وابلغ مصدر شفق نيوز، بأن حركة الطيران الداخلي، والدولي قد توقفت من والى المطار.

تظاهر المئات من الأشخاص في عدد من المحافظات العراقية مساء اليوم احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والخدمي وانعدام الماء والكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة الى النصف من الغليان.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البصرة أغنى المحافظات العراقية بالنفط والغاز منذ يوم الاحد الماضي تظاهرات احتجاجية مماثلة وهي مستمرة الى الان.

وخرج المتظاهرون في كل من محافظة: ذي قار، وميسان، والنجف، وكربلاء، والديوانية، وبابل مطالبين بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتوفير الخدمات من ماء، وكهرباء، والقضاء على الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، والبطالة، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

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