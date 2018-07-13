  الصدر يدعو متظاهرين الى عدم الإضرار بالممتلكات العامة

2018/07/13 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومةبغداد ..

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر , الجمعة, المتظاهرين الى عدم الاضرار بالممتلكات العامة.

وقال الصدر عبر حسابه بموقع تويتر اطلعت عليه المعلومة “لا نرضى بالتعدي على المتظاهرين المظلومين”.

ووجه الصدر رسالة إلى المتظاهيرن: “كما ونتمنى من المتظاهرين الحفاظ على الممتلكات العامة، فهي ملك للشعب وليست للفاسدين”.

وكان عدد من شيوخ ووجهاء البصرة قد هددوا، امس الخميس، بتوسيع احتجاجاتهم لتشمل الموانئ والمنافذ البرية والحقول النفطية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتوفير فرص عمل وتحسين منظومة الإمداد بالكهرباء.

ووصل العبادي، اليوم، إلى البصرة سعيا إلى تهدئة الاحتجاجات القائمة منذ بداية الأسبوع على خلفية مقتل شخص في تظاهرة ضد البطالة، الأحد الماضي انتهى 25

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